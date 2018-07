Formel-E-Champ Vergne gewann letztes Saisonrennen

Der am Vortag zum neuen Meister gekürte Jean-Eric Vergne hat das letzte Saisonrennen der Formel E gewonnen. Der Franzose aus dem Techeetah-Team verwies am Sonntag in New York den Brasilianer Lucas di Grassi und den Deutschen Daniel Abt (jeweils Audi) auf die weiteren Plätze. In der Gesamtwertung liegt Vergne mit 198 Punkten vor Di Grassi (144) und dem Briten Sam Bird (Virgin/143).