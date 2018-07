Englands Harry Kane gewinnt den „Goldenen Schuh“

Fünf seiner sechs WM-Treffer erzielte Kane in den ersten Gruppenspielen gegen Tunesien (2:1) und Panama (6:1). In der K.o.-Phase war er nur im Achtelfinale gegen Kolumbien erfolgreich, dort wie bei insgesamt drei seiner Tore per Elfmeter. Im Viertelfinale, Halbfinale und Spiel um Platz drei traf er nicht mehr, im Halbfinale gegen Kroatien vergab er freistehend die große Gelegenheit zum möglicherweise vorentscheidenden 2:0. „Dass es gereicht hat, zeigt, dass wir eine tolle Gruppenphase hatten, in der wir viele Tore geschossen haben“, sagte Kane: „Leider habe ich in den letzten Spielen nicht mehr getroffen.“