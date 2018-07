Modric bester WM-Spieler - nun auch Weltfußballer?

Seinen Leistungen auf dem Platz merkte man die persönlichen Sorgen nicht an. Vor allem wie der mit 1,72 Metern vergleichsweise schmächtige Akteur sich inmitten eines hochathletischen Fußballs durchsetzte, beeindruckte nicht nur seine Fans in Kroatien. „Ich kann nur sagen, dass ich nie an mir gezweifelt habe. Du musst kein Riese sein, um Fußball zu spielen“, erklärte Modric vor dem Finale.