Djokovic stürmt zu seinem 4. Triumph in Wimbledon!

„Ich habe hart gearbeitet. Es wäre toll gewesen, länger zu spielen. Er ist ein wahrer Champion unseres Sports. Gratulation an ihn und sein Team“, sagte Anderson in Richtung seines Bezwingers. Die Tatsache, dass er vor dem Finale schon 21 Stunden auf dem Weg dorthin auf dem Platz verbracht hatte, spielte freilich eine Rolle. „Ich fühle mich nicht so frisch wie am Beginn der Woche“, meinte Anderson unter dem Gelächter des Publikums. „Aber wir widmen unser ganzes Leben dafür. Ich hätte weitere 21 Stunden gegeben, dass ich hier stehen kann.“ Besonders viel bedeutete wiederum Djokovic die Tatsache, dass sein Sohn Stefan am Ende des Finales unter den Zuschauern war. „Zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich jemanden hier, der Papa, Papa schreit“, freute sich ein gerührter Djokovic.