Ausgebüxter Jaguar tötet 6 Tiere in einer Stunde

Ein Jaguar hat bei einem Ausflug in einem Zoo in den USA ein wahres Blutbad angerichtet: Nachdem er am Wochenende aus seinem Gehege im Audubon Zoo in New Orleans im Bundesstaat Louisiana ausgebrochen war, tötete er sechs andere Tiere - darunter vier Alpakas - und verletzte drei weitere. „Valerio“ konnte schließlich nach einer Stunde betäubt und eingefangen werden. Trotz seines Blutrausches im Freigang soll die Großkatze nicht eingeschläfert werden.