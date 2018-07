Tennis-Skandal: Manipulationsverdacht in Wimbledon

Pinnacle, Sportradar und auch der australische Wettbeobachter Global Sports Integrity meldeten den Fall, als allererster bemerkte Pinnacle die merkwürdigen Vorgänge. Jedenfalls eröffnete die TIU, die wegen ihrer zurückhaltenden Aufklärungsarbeit in den vergangenen Jahren wiederholt in die Kritik geraten war, eine Ermittlung. Am Donnerstagabend aber war es Fernando Verdasco selbst, der den Ermittlungsvorgang öffentlich machte.