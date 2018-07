LIVE: Mertens statt Lukaku, es war nicht sein Tag!

Eusébio, Garrincha, der „echte“ Ronaldo. Wer in der Vergangenheit den goldenen Schuh gewann, erlangte später oft Legendenstatus. In Russland nahmen zwei Akteure schon in der Gruppenphase die Torjägerkrone ins Visier. Romelu Lukaku erzielte vier Treffer, Harry Kane gar fünf. Doch die Tormaschinerie geriet ins Stocken.