Kroaten in Wien: „Werden Glocken läuten lassen!“

Wenn heute die zweite Halbzeit des WM-Finales Frankreich gegen Kroatien in Moskau angepfiffen wird, wird Pfarrer Zeljko Bakovic wie jeden Sonntag die Nachmittagsmesse im Gotteshaus für die kroatische Gemeinde lesen. „Es werden weniger Menschen als sonst kommen“, schmunzelt der Franziskaner-Kaplan, der seit zehn Jahren in der 1968 von der Erzdiözese Wien an die kroatische Glaubensgemeinschaft übergebenen Kirche am Hof tätig ist.