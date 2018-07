Aus für Doppel-Staatsbürger? Schweiz rudert zurück

„Wollen wir Doppelbürger?“, hatte der Generalsekretär des Verbandes, Alex Miescher, anschließend in Zeitungsinterviews gefragt, woraufhin Xhaka empört darauf reagierte, dass an seiner Loyalität zur Schweiz gezweifelt werde. „Da sind Fehler passiert und wurde eine Außenwirkung erzielt, die nie beabsichtigt war“, sagte SFV-Präsident Gillieron am Freitag. Er kündigte eine verbandsinterne Analyse an. Die Schweiz war bei der WM in Russland im Achtelfinale gegen Schweden (0:1) ausgeschieden.