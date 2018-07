Cessna-Unglück in NÖ: Höhenruder falsch justiert?

Mehrere Beobachter am Boden - unter ihnen auch Fluglehrer - berichten, dass die Cessna C172 am Vormittag des 4. Juli bereits nach kurzer Rollstrecke abgehoben habe, die Nase danach stark nach oben gezogen sei und der Pilot im viel zu steilen Steigflug rasant an Geschwindigkeit verloren habe. In etwa 40 Metern Höhe wurde die Maschine schließlich zu langsam und ging in den Sturzflug über. An Bord des Flugzeugs (Baujahr 2009) war ein 53-jähriger Gemeinderat und Heurigenwirt aus dem Bezirk Mödling sowie sein 65-jähriger Gast.