Im luxuriösen Mietkleid zur Prinzessin werden

Marina Wilson, Eigentümerin von Dress&Impress, ist überzeugt davon, dass sie mit Ihrem Konzept vom „leistbaren Luxus“ in Wien Erfolg haben kann. In ihrem Geschäft bietet sie hunderte Abend- und Cocktailkleider von Designern zum Verleih oder Verkauf an. Im Team gibt es ausgebildete Fotografen, Visagisten und Stylisten. Das Konzept ist einfach, aber umfassend. „Man braucht nicht tausende von Euros auszugeben, um großartig auszusehen“, so Wilson.