„Alles bereit“ für Pannenstreifen-Freigabe auf A4

„Kein Stau, keine freie Fahrt am Pannenstreifen“

Und er betonte einmal mehr die Funktion der Pannenstreifen-Freigabe: „Der Pannenstreifen wird künftig lediglich situationsbedingt zum Einsatz kommen. Wird auf dem Teilstück ein Stau registriert, wird zur Verkehrsentlastung die Spur für Fahrzeuge freigeschaltet.“ Dies bedeute jedoch keine generelle Freigabe, betonte Spitaler - und auch nicht, dass es bereits am Freitagnachmittag zum ersten Einsatz des Pannenstreifens als Fahrspur kommen wird - „das wünsche ich zumindest allen Autofahrern und Autofahrerinnen“, fügte er im Hinblick auf verstärkten Sommerreiseverkehr hinzu: „Wenn es nicht staut, gibt es auch keine freie Fahrt am Pannenstreifen.“