Einmal kurz geparkt und schon war die Gitarre weg

Am Mittwochabend hatten Christian Haas und seine Legendary Daltons einen Auftritt in Wien. Der Bus der Band parkte direkt beim Kurpark Oberlaa in Favoriten, doch weil der Parkplatz zu eng zum Ausladen war, ließ man eine Gitarre beim Schranken zum Parkplatz stehen. Nur wenige Augenblicke später war das wertvolle Instrument verschwunden. Ob gestohlen oder einfach mitgenommen, wissen die Musiker nicht.