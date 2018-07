Komme, was wolle, dieser Mann trainiert weiter!

In Oklahoma City ist am Mittwoch ein Auto in ein Fitnessstudio gerast. Das hielt den Kunden Mark Erickson jedoch nicht von seinem Training ab. Ein Fahrer verlor zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte durch das Fenster des Studios. Erickson kam nur Momente später an und begann, auf einem Heimtrainer loszuradeln. Für ihn war der Unfall kein Grund, auf seine halbe Stunde Sport zu verzichten.