So werden ältere Autos ganz einfach zu Smart Cars

Nutzbar sind die OBD-Dongles in einem Großteil der Fahrzeuge auf unseren Straßen. Grundvoraussetzung ist das Vorhandensein der Schnittstelle für die On-Board-Diagnose. Eingeführt wurde sie Ende des vergangenen Jahrtausends auf Betreiben der amerikanischen Behörden, die mit ihr die Abgasemissionen von Pkw ein Autoleben lang überwachen wollte. Seit 2001 ist sie in der Version OBD-2 auch in Europa in jedem Benziner, seit 2004 in jedem Diesel an Bord. Meist allerdings gut versteckt und abgedeckt, so dass sie ein Großteil der Autofahrer wohl noch nie zu Gesicht bekommen hat. Übliche Orte sind das Handschuhfach, der Sicherungskasten oder der Bereich unter dem Aschenbecher. Auf jeden Fall im Umkreis von 60 Zentimetern um das Lenkrad - ein bisschen Suchen hilft also. Ausschau gehalten wird nach einer 16-poligen Buchse, die entfernt an den SCART-Anschluss des Fernsehers erinnert.