Es ist passiert! Ronaldo bei Juve gelandet

Alles andere war schon vorbereitet. Ronaldo unterschreibt demnach einen Vierjahresvertrag bei der „Alten Dame“ für 30 Millionen Euro pro Jahr. Ronaldo selber wollte diesen Wechsel. Mit seinem Kopf war er schon lange nicht mehr in Madrid, sondern in Italien. Wann er wirklich in Turin ankommt, ist noch ungewiss. Sicher nicht heute. Er befindet sich noch auf Urlaub mit seiner Freundin. Juventus reist am 23. Juli in die USA, dort könnte sich CR7 den Mitspielern anschließen.