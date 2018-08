Endless! Jetzt den Sommer verlängern

Was gibt es Schöneres, als unbeschwerte Sommertage? Und, Hand aufs Herz: Wann sahen wir jemals besser aus als jetzt? Die Haut zart gebräunt, der Teint durch die vielen Stunden draußen rosig-zart, die Haarspitzen vom letzten Strandurlaub leicht aufgehellt - klar, dass wir diesen lässigen Look am liebsten in den Herbst retten möchten. Bloß wie? Keine Bange, mit ein paar kleinen Beauty-Tricks geht der Sommer spielend in die Verlängerung!