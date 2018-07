Argentiniens Teamchef Sampaoli bleibt - vorerst!

Bei einer Entlassung in diesem Jahr würde Medienberichten zufolge eine Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe fällig. Sampaoli war vom Verband vor gut einem Jahr aus seinem bis diesen Sommer laufenden Vertrag beim spanischen Erstligisten FC Sevilla rausgekauft worden. Unklar ist weiterhin auch, ob Kapitän Lionel Messi seine Team-Karriere fortsetzt. Der 31-Jährige scheiterte auch beim vierten Versuch, den Titel zu holen. Bisher gibt es von Messi nach dem Aus in Russland durch das 3:4 gegen Frankreich kein Statement.