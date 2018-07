Bei England ist der ruhende Ball tödlich

Southgate reiste mehrmals in die USA, spionierte bei NFL-Footballern und den NBA-Basketballern, war beeindruckt: „Die Details sind unterschiedlich, aber die Probleme gleich: Strategie, Umgang mit Medien, Führungsrolle.“ Das hat ihn inspiriert. „Ich wollte schauen, was wir auch für uns nutzen können“, so Southgate. „Wir mussten etwas Neues ausprobieren.“