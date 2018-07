50 Chilischoten in nur einer Minute verschlungen

Gleich 50 scharfe Chilischoten in nur rund einer Minute hat ein Chinese in Ningxiang verspeist und damit das Wettessen beim Chili-Festival der zentralchinesischen Stadt gewonnen. Tang Shuaihui brauchte am Montag für die scharfen Schoten 68 Sekunden und wurde dafür mit einer 24 Karat schweren Münze belohnt. Keiner seiner Rivalen hatte die 50 Chilischoten so schnell herunterbekommen.