Faschistische Symbole bei WM-Feier in Wien!

In der jüngsten Vergangenheit fielen auch kroatische Fußballer mit Ustasa-freundlichen Äußerungen auf: 2014 war es der kroatische Verteidiger Josip Simunic, der nach der Qualifikation für die WM in Brasilien, fünfmal den Ustasa-Gruß (Za dom spremni - für die Heimat bereit) wiederholte (er sagte „Za dom“, das Publikum antwortete mit „Spremni“). Der Verband reagierte: Die WM fand ohne ihn statt. Heuer in Russland fiel nur Dejan Lovren auf, der in der Kabine ein Lied von der rechtsextremen Gruppe Thompson sang. Vielleicht wusste er gar nicht, wessen Lied er mitsingt.