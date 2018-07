Kroatien beendet die WM für den russischen Bären!

Auch Ivan Perisic verabsäumte es, die Kroaten in Führung zu bringen, als er eine Hereingabe von Sime Vrsaljko per Kopf am Tor vorbei verlängerte (28.). Wie aus dem Nichts schlug der Ball dann auf der Gegenseite ein. Tscheryschew, der für den verletzten Juri Schirkow in die Startelf gerückt war, zog aus rund 20 Metern ansatzlos ab (31.). Bei seinem traumhaften Distanzschuss war Goalie Danijel Subasic ohne Chance. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Kramaric, anstelle von Marcelo Brozovic in der Offensive eingesetzt, köpfte eine Mandzukic-Flanke ins Tor (39.). Die russische Abwehr machte dabei in einer 5:2-Überzahlsituation keine gute Figur. Bei einem weiteren schweren Missverständnis in der Hintermannschaft der Gastgeber lag das 2:1 praktisch am Silbertablett bereit. Perisic setzte einen Schuss in der 60. Minute an die Innenstange, von wo aus der Ball noch ins Seitenaus kullerte.