Super-Essen direkt vor unserer Haustüre

Wenn Sie heute Ihr Sonntagsschnitzel essen, dann genießen Sie es vielleicht noch ein bisserl mehr. „Denn so, wie es jetzt ist, wird es nicht ewig bleiben“, prognostiziert Peter Bermann, Geschäftsführer von STERTZ, einer Plattform, die umfassend Nahrung im Fokus hat und sie wieder zur gesünderen machen soll. Zum Schnitzel: „In der Form sehe ich das in der Zukunft nicht. Zu vieles wird sich ändern.“ Die „Fleischproduktion“ in herkömmlicher Form werde man sich nicht mehr leisten können. „Allein, wenn das mit der Bodenversiegelung so weitergeht, fehlen Flächen für Weiden oder Futtergewinnung.“ Und industrielle Massentierhaltung werde immer mehr gesellschaftlich verurteilt. Auch würden sich Trends, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, verstärken. Und wir müssen wieder „runterkommen“. „Keines meiner Kinder würde ein normales Joghurt essen, in das ich einfach frische Früchte schneide“, erzählt eine Mutter. „Sie wollen so ein künstliches, eines ,zum Kaufen’.“ Viele Kinder (aber auch Erwachsene) wissen heute nichts mehr von „reinem“ Geschmack, von sauberer Herstellung, wo Fleisch herkommt, wie Früchte oder Obst wachsen.