Dennis Novak: Gutes Omen gegen Service-Giganten

Zwickts mi, i man i tram!„ Nicht dass die Kult-Nummer von Wolfgang Ambros in seinem angemieteten Haus in Wimbledon-Village rauf und runter gespielt wurde, dass ihn seine Mitbewohner, Touring-Coach Peter Znenahlik und Kumpel Thomas, gestern noch permanent stupsen mussten - aber Dennis Novak weiß, dass ihm mit dem Sieg über Lucas Pouille (Günter Bresnik: “Ein zukünftiger Top-10-Spieler") ein Quantensprung in seiner Karriere gelang.