Sekundenschlaf: So wendet man die Todesgefahr ab

18 Tote (drei davon in der Steiermark) gab es letztes Jahr offiziell wegen Sekundenschlafs, die Dunkelziffer der dadurch verursachten Unfälle ist laut ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger viel höher. Nach den jüngsten Vorfällen in Feldbach (ein 17-Jähriger nickte ein, ein Steirer wurde getötet) und Halbenrain (ein Slowene rutschte in den Straßengraben) appelliert sie an die Vernunft.