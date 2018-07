Suarez bangt mit ganz Uruguay um Cavani

Uruguay bisher immer nur mit Top-Duo im Sturm erfolgreich

Die Statistik vor der Partie am Freitag (16 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod ist jedenfalls eindeutig. Wann immer bei den vergangenen Weltturnieren einer der beiden nicht spielte, war Uruguay erfolglos. Im WM-Auftaktspiel 2010 gegen Frankreich ließ Trainer Oscar Tabarez Cavani draußen, am Ende stand ein 0:0. Im Halbfinale fehlte Suarez gesperrt, Uruguay verlor 2:3 gegen die Niederlande. 2014 gegen Costa Rica und im Achtelfinale gegen Kolumbien war Suarez jeweils nicht dabei - einmal angeschlagen, einmal gesperrt. Beide Spiele gingen verloren. „Das uruguayische Dilemma“, titelte die Zeitung „El Observador“. „Wenn der eine fehlt, ist der andere verloren.“