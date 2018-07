Jetzt geht auch Legende Schmeichel auf Neymar los

Brasilien spielt sich bei der WM in Russland immer mehr in die Rolle das Topfavoriten. Die „Selecao“ steigert sich von Spiel zu Spiel und steht nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinale gegen Mexiko zum sechsten Mal in Folge im Viertelfinale. Brasiliens Trainerstab verteilte Sonderlob an die Angreifer. Doch im Mittelpunkt stand wieder nur einer: Neymar, der nun auch den Zorn von Dänemark-Legende Peter Schmeichel auf sich zog.