Diego Maradona würde Argentinien „gratis“ coachen!

Das frühe Achtelfinal-Aus der Argentinier gegen Frankreich (3:4) liegt Diego Maradona schwer im Magen. „Die Leute glauben, dass ich glücklich bin, doch mein Herz ist schwer“, sagte der 57-Jährige in Bezug auf seine geliebte Albiceleste während einer venezolanischen TV-Show. Er würde die National-Auswahl gerne anstelle von Jorge Sampaoli trainieren. „Ich würde es gratis machen“, bot Maradona an. Der frühere Napoli-Star coachte Argentinien bereits bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, wo sein Team im Viertelfinale 0:4 gegen Deutschland verlor. Seitdem trainierte der Mann, der die „Gauchos“ 1986 zum bisher letzten WM-Titel führte, einzig zwei Klubs in den Vereinigten Arabischen Emirate.