Bank der Zukunft: Wenn den Kredit eine KI vergibt

Kooperation mit IT-Firmen empfohlen

Banken sollten mit Fintechs, Regtechs (auf Regulierungsanwendungen spezialisierte Unternehmen, Anm.) und anderen Plattformen kooperieren, damit sie agiler werden und schneller neue Services am Markt anbieten können. Der Marktanteil innovativer Banken werde weiter wachsen. Diese bieten neue Services überwiegend digital und personalisiert an. Ein großer Vorteil für Banken sei nach wie vor das Vertrauen in die Hausbank, besonders von Unternehmenskunden.