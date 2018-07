Big Data: Maschinen laufen Fondsmanagern Rang ab

Hunderte Kilometer über China zieht ein Satellit seine Bahn. Die Geräte an Bord messen den Metallgehalt in der Luft. Doch es sind nicht ökologische Fragen, die den Abnehmer der Daten umtreiben. BlackRock will Geld verdienen, viel Geld. Der weltgrößte Vermögensverwalter zieht aus der Luftverschmutzung Rückschlüsse auf die Produktivität einer Region oder auch nur einzelner Fabriken. Mehr Metall bedeutet eine höhere Produktion, lautet das Kalkül. Und lange bevor sich der höhere Ausstoß der Fabrik in den Finanzkennzahlen niederschlägt und auch konventionelle Fondsmanager darauf aufmerksam werden, senden die BlackRock-Computer bereits ein Kaufsignal für die Aktien des Unternehmens. Dahinter steckt Big Data, eines der derzeit heißesten Themen in der Branche.