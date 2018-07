MotoGP-Schrecksekunden: Aussieben in Kurve sieben

Rossi startet als Dritter

Und vielleicht ist es dieses Geschick, dass den WM-Leader heute erstmals seit 2014 in Assen siegen lässt. In drei von vier Trainings top, im Qualifying eroberte der Honda-Pilot vor Cal Crutchlow (LCR-Honda) und Valentino Rossi (Yamaha) seine 47. Poleposition, seine erste in der MotoGP in Assen. „Ich wusste, dass unsere Motorrad stark war. Anders als in Barcelona oder Mugello hat die Runde gepasst. Schön, wieder in der ersten Reihe zu stehen.“