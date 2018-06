Internet-Panne! Deutsche Liga rechnet mit Löw ab

„Die DFL distanziert sich in aller Deutlichkeit von dem auf bundesliga.com erschienenen Text zu den Gründen für das WM-Aus.Niemand der bei der DFL Verantwortung tragenden Personen war an der Erstellung des Textes beteiligt oder hat vor Erstellung und Veröffentlichung Kenntnis gehabt“, heißt es in einer Presseerklärung.