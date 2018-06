Amazon forciert Aufbau eigener Zustelldienste

Details zu den Wien-Plänen von Amazon gab es vorerst nicht. Dem deutschen Zusteller DHL und der Österreichischen Post sei lediglich mitgeteilt worden, dass Amazon eine zusätzliche Paket-Eigenzustellung ab Oktober in Wien starte, so ein Post-Sprecher am Donnerstag. Trotz des geplanten Starts der Auftragszustellung von Amazon in Wien sei man positiv gestimmt für das Paketgeschäft. „Die Paketmengen wachsen generell“, hieß es.