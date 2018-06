8333 Kinderpornos und Nazi-Postings gemeldet

Die Server stehen meist im Ausland

Illegales Material wird gehostet, wo es einen unbürokratischen Zugang zu billiger IT-Infrastruktur gibt, erläuterte Maximilian Schubert, Generalsekretär der ISPA. Seit Jahren führen die USA die Statistik an. Mehr als die Hälfte der illegalen Inhalte ist dort gehostet. Zwölf Prozent des illegalen Materials lag auf Servern in den Niederlanden. Dort gäbe es ein Unternehmen, das mit den Behörden Katz und Maus spielt und überhaupt nicht kooperativ sei, erläuterte Schubert. Elf Prozent der illegalen Inhalte lag in Rumänien.