Drei Brände im Juni: Firma zittert vor Feuerteufel

Hat der mysteriöse Brandstifter schon wieder zugeschlagen? Kurz nach Mitternacht heulten am Sonntag in Erpfendorf die Sirenen auf. Im Gewerbegebiet war auf dem Areal eines Unternehmens, das auf Dämmstoffe spezialisiert ist, Feuer ausgebrochen. Und zwar zum bereits dritten Mal im Juni. So wie schon bei zwei Fällen Anfang des Monats wurden auch dieses Mal so genannte Oktabins - stabile Verpackungen aus Karton - in Brand gesteckt. Gefüllt waren diese mit einem speziellen Dämmmaterial.