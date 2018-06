Hamilton siegt in Frankreich und übernimmt Führung

Vettel kollidiert mit Bottas

Die Startphase des ersten Frankreich-Grand-Prix nach zehn Jahren Pause hatte es wahrlich in sich. Vettel fuhr in den linken Hinterreifen von Bottas, an beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Die Nutznießer waren Verstappen und Carlos Sainz, die plötzlich direkt an Hamilton anschlossen. Weiter hinten rutschte Esteban Ocon in seinen Landsmann Pierre Gasly, für beide Franzosen war das Rennen zu diesem Zeitpunkt beendet. Damit die Strecke gereinigt werden konnte, kam das Safety Car zum Einsatz.