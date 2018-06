Nach 2:1: Lineker wandelte legendären Spruch ab!

Kurz zuvor hatte die DFB-Elf in Sotschi mit einem 2:1-Sieg die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Den Siegtreffer erzielte Toni Kroos mit einem Freistoß in der 5. Minuten der Nachspielzeit. Jerome Boateng sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte (82.).