Top-Pick Deandre Ayton soll Phoenix weiterbringen

Phoenix habe „die besten Fans der Welt“, betonte Ayton, nachdem er beim Auswahlverfahren der besten Nachwuchs-Basketballer in New York zum Top-Pick avanciert war. „Ich bin wirklich glücklich, ein Phoenix Sun zu sein und gemeinsam mit Devin Booker, Josh Jackson und all den anderen Burschen eine erfolgreiche Ära zu starten. Wir sind ein junges Team und bereit.“