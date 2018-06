Tränen-Drama: WM für Tunesiens Torhüter vorbei

Für Tunesiens Schlussmann Mouez Hassen ist die Weltmeisterschaft in Russland nach gerade einmal 16 Minuten Spielzeit beendet. Der 23-Jährige wird nach seiner Schulterverletzung beim Spiel gegen England (1:2) in den weiteren Spielen nicht mehr zum Einsatz kommen, wie Teamarzt Souhil Chamli in einem Video auf Facebook am Dienstag mitteilte.