Polen im Tiefschlaf! Senegal feiert Auftaktsieg

Bei seiner zweiten WM-Endrunde bzw. der ersten seit 2002 hat Senegal einen Traumstart erwischt. In Moskau besiegten die Westafrikaner am Dienstag ein ideenloses Polen mit 2:1 und übernahmen gemeinsam mit den punktegleichen Japanern die Führung in Gruppe H. Senegal profitierte beim dritten Sieg seiner WM-Historie und gleichzeitig ersten Erfolg eines afrikanischen Teams bei diesem Turnier nicht nur von einem Eigentor von Thiago Cionek (37.), sondern nutzte in der 60. Minute auch einen Überraschungsmoment nach einer Verletzungspause des Torschützen M‘Baye Niang (60.).