Autofahrer fuhr in Graz zwei Fußgängerinnen nieder

Gegen 18 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Pkw auf dem Kalvariengürtel in westliche Richtung gerade über eine Kreuzung. Zeitgleich überquerten zwei Fußgängerinnen aus Graz den Rad- und Fußgängerübergang von Norden in südliche Richtung. Der 35-Jährige stieß die Frauen mit der Front seines Pkw nieder. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Alkoholtest aller Beteiligten verlief negativ.