Unterwegs im Erholungsraum Donauinsel

Das mit der Lunge ist mittlerweile auch so eine Sache. Während uns Alexa und Reini mit ihren bequemen E-bikes fröhlich um die Nase fahren, keuchen wir auf unserer Rikscha nur noch so dahin. Bei jeder kleinen Steigung heißt es absteigen und schieben! Doch Rettung naht. Im Strandcafé Brigittenau gibt es eine kurze Erholungspause. Dort treffen wir auf eine Radfahr-Truppe rund um Manfred. Der 77-jährige Villacher, der seit 60 Jahren in Wien wohnt, ist Insel-Fan der ersten Stunde. Gemeinsam mit seinen „Burschen“ dreht er jede Woche hier mehrmals Runden - bis hinunter nach Korneuburg oder zurück in die Lobau, wo sich auch der berühmte FKK-Strand befindet. „Die Insel ist für uns wie ein Wohnzimmer“, so der Hobby-Sportler. Weiter geht’s zum Hundebadestrand Richtung Floridsdorf. Dort tollen schon am Vormittag zahlreiche Vierbeiner ausgelassen im Wasser.