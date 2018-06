Seit 1986: Immer wieder rennt ein Team ins Messer

1986 war die UdSSR gegen Ungarn nicht wirklich in der Favoritenrolle. Die Ungarn waren die Nummer eins der Weltrangliste, Russland hatte nach fünf Niederlagen in Serie erst im Mai, ein Monat vor der WM, einen neuen Trainer, Valeri Lobanowski mit der Betreuung des Nationalteams betraut. Nichts, aber wirklich gar nichts sprach für einen russischen Kantersieg. Dann aber waren Oleg Protassow, Alexi Mihailichenko und Co. schon zur Pause 3:0 in Führung, ehe es am Ende die (zweit)empfindlichste ungarische Niederlage aller Zeiten setzte.