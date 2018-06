Rideau-Kanal: Mit dem Hausboot durch Ontario

Zurück aufs Wasser. Die Schleusen sind rasch passiert. 20 bis 30 Minuten dauert ein An- und Ablegemanöver. Ab Ridau Ferry wandelt sich die Landschaft. Die Ufer sind steiler, bewaldet, fjordähnlich. Überall stehen Ferienhäuser. Von karg bis luxuriös, selbstverständlich aus Holz und mit einem Kanu oder Motorboot davor. Keinesfalls darf die gehisste Flagge mit dem Ahornblatt fehlen. Nach drei Stunden legen wir in Westport an. An dessen Ortsrand erhebt sich Foley Mountain mit einer Aussichtplattform, die einen herrlichen Blick über die Seenplatte freigibt. Die Boote fahren bis zu 10 km/h schnell. Caffey’s Lock, unser nächster Halt, ist in zweieinhalb Stunden erreicht. Der Ferienort eignet sich gut zum Kajakfahren und Stand-up-Paddeln. Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden. Aus Zeitgründen geht es weiter mit dem Bus nach Kingston, wo der Rideau- Kanal und der St.-Lorenz-Strom in den Ontariosee münden. Die 150.000-Einwohner-Stadt durfte sich in der Kolonialzeit drei Jahre lang Hauptstadt nennen. Doch Kingston liegt gefährlich nahe an der US-Grenze. Aus Angst vor einer Invasion verlegten die Kanadier ihren Regierungssitz weiter ins Landesinnere. Die Top-Attraktion ist Fort Henry, eine massive Wehranlage über den Flussmündungen. Das Fort sollte die US-Truppen abwehren. Allerdings griffen sie an dieser Stelle niemals an. Im Ersten Weltkrieg diente die Anlage als Gefangenenlager auch für österreichische Soldaten. Heute spielen Studenten in historischen Uniformen den Garnisonsalltag nach. Sehenswert sind zudem die vielen viktorianischen Häuser Kingstons. Wer will, kann eine Gruseltour durch das alte Stadtviertel buchen. Die esoterisch angehauchte Führerin erzählt von Gehängten, Untoten und Geistern, die frommen Pfarrerstöchtern nachstellen. Wirklich zum Knieschlottern ist das nicht. Selbst Zartbesaitete können bedenkenlos mitmachen.