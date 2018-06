„Babylon‘s Fall“: Rätsel um neues Platinum-Game

Platinum Games („Nier: Automata“, „Bayonetta“) arbeitet an einem neuen Projekt und hat es im Rahmen der Spielemesse E3 in Los Angeles vorgestellt. Der Trailer zu „Babylon‘s Fall“ ist allerdings dermaßen rätselhaft geraten, dass er mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Fix scheint nur, dass man es hier mit einer Fantasy-Welt zu tun hat, in der mit Schwertern bewaffnete Helden gegen das Böse kämpfen. Ein grober Zeitrahmen für die Veröffentlichung wurde genannt: 2019.