Überfall auf McDonald‘s: Zwei Brüder verhaftet

Als die Geschäftsführerin am 5. März um 1.25 Uhr den Hintereingang der Filiale verließ, drängte ein Täter die Frau mit vorgehaltener Waffe zurück in den Lagerraum und forderte Bargeld. Kurz darauf betrat ein zweiter Krimineller die Filiale. Ein Angestellter, der gerade aufräumte, wurde ebenfalls bedroht. In diesem Augenblick gelang es der Geschäftsführerin, den Alarmknopf zu drücken, ein lauter Pfeifton irritierte die beiden Täter, sie flüchteten.