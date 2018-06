Hermann: „Wollten uns nach der EM neu beweisen“

„Das Schönste, was man sich vorstellen kann“

„Ich hab noch nie so einen geilen Lehrgang mit so geiler Stimmung erlebt. Eine WM in Deutschland zu spielen, ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wir wollten uns nach der nicht guten EM neu beweisen“, schoss aus Hermann das Adrenalin. „Man sieht, dass man keine Stars braucht“, schmunzelte Johannesson. „Breg hat erst sein achtes Länderspiel gemacht!“ Johannesson darf nun zum bereits vierten Mal in seiner ÖHB-Ära für ein Großereignis planen. Die Auslosung für die WM in Deutschland und Dänemark findet am 25. Juni in Kopenhagen statt.