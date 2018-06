Wiener Austria hat noch zwei neue Kicker im Visier

„Im Idealfall sind beide schon am Montag dabei, spätestens aber zu Beginn des Trainingslagers wollen wir komplett sein“, sagt der Technische Direktor Ralf Muhr, der auch noch einen Athletik-Trainer verpflichten wird. Alle in Favoriten wissen: So eine Saison darf sich nicht wiederholen, mit sportlichen Auftritten wie in den letzten Monaten erstickt man die mögliche Aufbruchsstimmung um das neue Stadion sofort im Keim.