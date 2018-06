Mega-Sandsturm am Mars bedroht „Opportunity“

„Opportunity“ rollt immer noch, „Spirits“ Räder brachen aber im Frühjahr 2009 durch die krustige Marsoberfläche und blieben im weichen Sand darunter stecken. Am 22. März 2010 funkte „Spirit“ schließlich zum letzten Mal Signale zur Erde. Damals, so nimmt man bei der NASA an, habe die Kälte, die im Zuge eines Sandsturmes entstanden ist, dazu geführt, dass die Technik des Rovers kapitulierte und dieser verstummte.