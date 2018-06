Diese Mercedes-Modelle müssen in die Werkstatt

Der nächste Dieselskandal erschüttert die Autowelt - nun ist Daimler betroffen. 774.000 Autos der Marke Mercedes-Benz müssen europaweit in die Werkstatt, 18.000 sind in Österreich betroffen. „Ein Großteil der von dem Rückruf betroffenen Fahrzeuge war bereits in der freiwilligen Servicemaßnahme eingeplant“, so der Unternehmenssprecher von Mercedes Österreich. Grund für den Rückruf sind unzulässige Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung.